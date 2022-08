Il Palermo vola sui social: boom di tifosi, strategia vincente e numeri da Serie A

Segreti e numeri dell'area comunicazione del club rosanero, artefice della crescita esponenziale sui social

La rinascita... dei social

Con il fallimento dell'U.S. Città di Palermo non scomparve solo il club, ma si perse con esso tutto il patrimonio di contenuti e contenitori virtuali ufficiali ideati dallo staff in carica nell'era Zamparini. Foto, video, statistiche, sito ed account social, veicoli utili per gli operatori dell'informazione e per i tifosi. I canali istituzionali della vecchia società sospesero attività e aggiornamenti, per poi sparire dal web da un giorno all'altro.

La calcisticamente folle estate del 2019 segnò la rinascita del club rosanero, denominato Palermo Football Club, e l'inizio di un complesso lavoro di ricostruzione non solo sul piano sportivo e aziendale, ma anche sotto il profilo di identità e sviluppo del brand.

Un'escalation progressiva ed esaltante condotta dall'area comunicazione, in linea con la parabola ascendente del club ed i risultati della squadra sul rettangolo verde. Un lavoro eccellente, inconfutabilmente certificato dai numeri registrati dai nuovi account social ufficiali del club di viale del Fante: professionalità, competenze, visione ed intuito, una spiccata sensibilità digitale nel cogliere esigenze, sentiment ed aspettative del tifoso rosanero.

Un percorso graduale, meticoloso e certosino, le cui basi sono praticamente state gettate da zero, quando la Hera Hora di Dario Mirri e Tony Di Piazza si vide assegnare il titolo sportivo della prima squadra di calcio cittadina di Palermo al culmine dell'avviso pubblico dell'amministrazione comunale.

Nonostante il ginepraio del dilettantismo non godesse certo di ribalta ed ampio respiro sul piano mediatico, la campagna di promozione e sensibilizzazione, incentrata principalmente sui valori di identificazione ed appartenenza, ai colori sociali ed alla gloriosa storia del club rosanero, è stata posta con grande pathos e viralità, risultando di grande appeal per gli inguaribili innamorati della causa rosanero.

Il ritorno nell'universo del professionismo della squadra siciliana, meritatamente conquistato sul campo, è stato cadenzato da una crescita esponenziale, in termini di seguito, interazione e consensi, dei profili ufficiali del Palermo FC su social e piattaforme dedicate. Un trend incalzante e coinvolgente, figlio di una lodevole capacità di innescare circuiti virtuali, reali e virtuosi, di matrice trasversale. Creando e promovendo, con modalità e tempistiche adeguate, contenuti dalla rilevante valenza etica e sociale, oltre che meramente sportiva.

Istantaneità e fluidità alla base di messaggi ed iniziative divulgate tramite un linguaggio semplice, informale e diretto, proprio alle esigenze del web ed al mood in voga tra le nuove generazioni di tifosi. Contenuti multimediali dal grande impatto, corredati dalla produzione di foto e video ad alta risoluzione e di pregevole fattura, sul piano di sequenza e selezione delle immagini, come della realizzazione tecnica e del montaggio.

Sapiente e paziente lavoro di semina che ha legittimamente dato i suoi frutti, contribuendo in modo fattivo a promozione e consolidamento di brand ed immagine del Palermo su scala internazionale. Creatività, cura e competenze tangibili che impreziosiscono la cronistoria virtuale della vita del club, fornendo un plus tecnologico e mediatico di assoluto rilievo a comunicati ufficiali, iniziative dedicate ai tifosi, presentazioni di novità di ogni sorta che caratterizzano il percorso societario ed agonistico della società di viale del Fante.

L'acquisizione di un ampio respiro mediatico, con riverbero positivo in tema di marketing, merchandising e fidelizzazione degli utenti, certificato dall'implemento costante dei parametri di riferimento. Basi solide, obiettivi centrati ed ampi margini di ulteriore sviluppo, valori aggiunti in chiave presente e futura, figli di professionalità e background del Responsabile della Comunicazione del Palermo FC, Gaetano Lombardo, e dei componenti dello staff Andrea Siracusa e Marco Sirchia.

Palermo, numeri da Serie A

Palermo FC è stata la squadra più seguita sui social in tutta la Lega Pro nella stagione 2021-2022 e si colloca attualmente nella top ten della Serie B in questa speciale graduatoria. Per numero di interazioni, il club targato City Football Group vanta numeri superiori rispetto a diverse società di Serie A.

Nel 2020 il Palermo è risultata essere tra le prime dieci squadre al mondo, militanti in terza divisone nazionale, per computo di interazioni.

Tali risultati, come già sottolineato, sono stati raggiunti ripartendo da zero con la rinascita nel club nel 2019. Una scalata vertiginosa, che ha condotto il Palermo a mettere in fila squadre con account molto più longevi, online anche da un decennio. Su Instagram il nuovo account ufficiale del Palermo FC ha abbondantemente superato per numero di followers il vecchio account dell'U.S. Città di Palermo, attivo per ben otto anni con la compagine rosanero quasi stabilmente in Serie A.

Per esempio, confrontando i social del Palermo con altri club dal momento storico o dal percorso simile, che rappresentano per dimensione, tradizione calcistica e densità demografica le prime città d'Italia, o sono reduci da promozioni come i rosanero, vengono fuori dei dati interessanti. Su tutti spicca la crescita che ha permesso di recuperare un gap social considerevole in pochissimo tempo. Nella tabella, oltre al Palermo, vengono presi in esame Sampdoria, Bologna, Venezia, Monza, Bari. I parametri comparati nei seguenti grafici, relativi al mese di giugno 2022, sono frutto di uno studio condotto da Immedia su un'elaborazione dati di TalkWalker.

Tutti i canali rosanero sul web

Sono ben sette i canali ufficiali del Palermo attualmente attivi su Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, Whatsapp e TikTok. Il totale assoluto dei followers è ad oggi di circa 250.000. Sono circa 4,5 milioni gli utenti e 1,3 milioni le interazioni registrate nel singolo mese. Mentre sono otto i format commerciali in essere in modalità social native.

Il sito ufficiale

Il nuovo sito ufficiale del Palermo FC offre diversi contenuti multimediali ed è il punto di riferimento per tutti i tifosi e gli operatori di settore. Oltre alle comuni sezioni informative con le notizie, il sito ospita anche alcuni contenuti interattivi. Il club rosanero è stata la prima squadra del calcio italiano ad annunciare la realizzazione di una serie di podcast originali e i sondaggi che hanno registrato una buona compartecipazione in termini di votanti. Il sito, costantemente aggiornato in doppia lingua, italiano e inglese, produce oltre dodici news a settimana, circa 45.000 utenti mensili e oltre 200.000 pagine viste al mese.

L'app su Apple IOS e Google Store per Android

L’app del Palermo è la principale novità introdotta nel 2021 dalla comunicazione digitale del club. È stata realizzata da BFan/Infront, sviluppando un progetto dettagliato dell’area comunicazione del Palermo ed è disponibile su App Store per dispositivi IOS come iPhone e su Google Store per Android. Ben 11.000 download solo nel primo mese, si tratta della migliore performance di lancio mai registrata da Infront in Europa. L’app della società rosanero vanta oggi oltre diciottomila download, costituisce un vero e proprio hub multiservizi, in cui è possibile non solo informarsi sulla vita del club ma, soprattutto, giocare, interagire e produrre User Generated Contents. Dentro l’app del Palermo è nata la Palermo AppTv: una galleria con video esclusivi, che si possono trovare solo dentro l’app e in nessun altro canale del club. Solo gli utenti registrati hanno la possibilità di accedere ai contenuti esclusivi dell’AppTv e interagire con la Fun Area. L'80% degli utenti registrati evidenzia l'alto grado di fidelizzazione, così come i 2.000 partecipanti ai giochi o sondaggi proposti esalta il concetto di interattività. Interazioni che permettono di accumulare dei gettoni virtuali che poi possono essere utilizzati per riscuotere dei premi, come prodotti del merchandising ufficiale o esperienze esclusive.

Ottimo avvio anche per il profilo su Tik Tok del Palermo, inaugurato pochi giorni dopo la magica serata del Barbera che ha sancito la promozione in Serie B nella finale playoff contro il Padova. Oltre 4,5 milioni di visualizzazioni per i contenuti postati ed un trend evolutivo che viaggia a ritmo di circa 10.000 followers settimanali. Area comunicazione del Palermo particolarmente attiva anche su Whatsapp, sistema di messaggistica istantanea tramite il quale vengono inviati in anteprima una serie di contenuti esclusivi e promozioni dedicati ai soci dell'associazione "Amici Rosanero".

Il sentiment positivo intorno al Palermo

Tornando a comparare il Palermo con Sampdoria, Bologna, Venezia, Monza, Bari, possiamo evincere dal modello grafico seguente come i social del Palermo non solo siano riusciti a coinvolgere i tifosi, ma come l'utenza abbia evidenziato una percentuale molto alta di "tono di voce" positivo (nell'ultimo periodo mediamente il doppio rispetto agli altri club).

Attività sui social dei tifosi

Anche nel grafico successivo che compara l'attività dell'audience sui social, le vicende sportive si sono rivelate determinanti. Il Monza, con la sua rocambolesca ed avvincente stagione che ha proiettato il club di Berlusconi in Serie A, ha coinvolto tantissimo nel mese dei playoff, ma è il Palermo a detenere comunque il risultato migliore al 28 giugno, con una attività del pubblico pari a 9.500, un totale condivisioni di 22.100 e quasi il triplo di media commenti del pubblico al giorno rispetto al Monza.

Evoluzione audience canali Facebook nel tempo

I nuovi "mi piace" su Facebook del Palermo FC continuano a crescere in modo costante. La "giovane" pagina dei rosanero cresce con costanza e si avvicina nei numeri a quelle dei club di Serie A che esistono da anni e che hanno una ribalta maggiore.

Interazioni e crescita

Il bacino dei tifosi del Palermo è enorme e dal grande potenziale. La quinta città d'Italia per numero di abitanti dimostra che se questi vengono stimolati nel modo giusto, in presenza di una progettualità societaria chiara ed ambiziosa, con dei risultati del campo positivi, possono rapidamente crescere. Nelle grafiche seguenti vengono confrontati i risultati delle squadre precedentemente prese in esame per quanto riguarda i commenti del pubblico, i mi piace, il tasso di engagement giornaliero, il tasso di engagement medio, il totale dei follower su Instagram, il numero totale di post e il numero totale dell'engagement.

Le iniziative complementari

I numeri, dunque, certificano un Palermo più che in salute sui social, ma va ricordato che per attivare questo circolo virtuoso l'area comunicazione ha lavorato molto soprattutto fuori dai social media. Fondamentali sono state le iniziative che hanno creato forte legame con città e tifosi, come quella di fine giugno che ha colorato il perimetro dello stadio "Renzo Barbera" con i murales di diversi artisti, impreziosito dalla partecipazione attiva di fans adulti e bambini checon l'impronta delle loro mani hanno restaurato una parete dello stadio inopinatamente deturpata da un atto vandalico. Da citare, altre lodevoli iniziative, come il rifacimento di un campo di calcetto in un quartiere periferico della città, la poltrona rossa piazzata in tribuna come simbolo di tutela dei diritti delle donne e contro il femminicidio, la celebrazione della "Santuzza"Santa Rosalia, patrona di Palermo, la cui immagine è dipinta nel tunnel degli spogliatoi in tutta la sua sacralità, le maglie celebrative e le maglie da gara grazie alla prestigiosa firma artistica di TvBoy e l'opera professionale prestata da Danilo Li Muli, i messaggi forti e le campagne ricorrenti contro la mafia, i video emozionali commissionati al regista Riccardo Lupo, le clip video realizzati da Massimiliano Caracappa e le foto di Tullio Puglia, il museo del club curato dal giornalista Giovanni Tarantino, il dono dei ciucci con il logo della società ai neonati nuovi tifosi del Palermo.

Un piano di marketing creativo, positivo, essenziale, perfettamente complementare al resto delle attività condotte dall'area comunicazione, che in pochi anni ha centrato l'obiettivo di restituire lustro, appeal e riconoscibilità all'immagine del club, innescando un processo di identificazione ed interazione che ha generato stimoli, entusiasmo e partecipazione tra i tifosi.