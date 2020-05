Palermo, lo staff rosanero si arricchisce: Riccardo Montesanto ricoprirà il ruolo di Growth Strategy Intern

Lo staff del Palermo si ringiovanisce.

Nella giornata odierna la dirigenza del club siciliano si è arricchita di una nuova figura lavorativa: il giovane Riccardo Montesanto, classe 1997, entrerà a far parte della famiglia del Palermo e aiutare i suoi colleghi ad aumentare il valore del brand rosanero.

“Inizia una nuova esperienza lavorativa, probabilmente la più stimolante che io abbia mai fatto. È un gran piacere poter lavorare per il club della mia città“, ha scritto Montesanto sul suo profilo Facebook, indicando poi con un altro post i diversi ruoli che andrà a ricoprire:

“Assunto dal Palermo Football Club per supportare la crescita della società a livello manageriale, con un ruolo che mira a sviluppare il valore del brand, agendo a metà strada tra il team di Marketing e quello Commerciale. Svolgerò i seguenti ruoli:

– Assistere direttamente i Top Manager nello sviluppare un branding sostenibile

– sviluppare le strategie più appropriate per la crescita commerciale

– Curare lo sviluppo dell’e-commerce del club attraverso la selezione dei prodotti da vendere, la scelta dei fornitori e il rapporto con essi

– Condurre ricerche e relazioni sulle strategie dei concorrenti“.