Palermo, lo scatto di La Grotteria e Maniero: quanta nostalgia in una foto!

I due ex calciatori del Palermo, Cristian La Grotteria e Filippo Maniero, si sono ritrovati in quel di Padova

Quanta nostalgia in una solo foto! Nel momento in cui si pronunciano i nomi di Cristian La Grotteria e Filippo Maniero, la mente dei tifosi rosanero viaggia nel tempo e si susseguono ricordi indimenticabili. I due ex calciatori hanno vissuto una parte importante della propria carriera in Sicilia. Se l'argentino ha indossato la maglia rosanero per tre stagioni, conquistando anche una promozione in B, l'ex Parma sfiorò la A nell'unica annata trascorsa in rosa. I due furono compagni proprio nel campionato 2002-03 quando il Palermo perse l'ultima gara in quel di Lecce, una sconfitta che compromise l'approdo nella massima serie italiana. Attualmente Maniero è il tecnico dell'Aurora Legnano mentre La Grotteria è il responsabile del settore giovanile del Cittadella. I due si sono incontrati proprio in Veneto per ricordare i tempi che furono, a testimoniarlo lo scatto che li ritrae insieme.