Palermo, lista over quasi al completo: Dall’Oglio piace all’Avellino, Somma…

Dopo Giron, altri "over" potrebbero lasciare Palermo: le ultime

Mediagol ⚽️

"La mannaia della lista incombe, anche sui titolari dello scorso campionato". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo l'addio di Maxime Giron, direzione Crotone, la dirigenza rosanero continuerà a lavorare per la cessione di altri "Over", liberando così slot per futuri innesti. Con l'arrivo in Sicilia di Mirko Pigliacelli, infatti, il club di viale del Fante ha occupato fin qui diciassette dei diciotto slot destinati ai calciatori nati prima del 31 dicembre 1998.

Tuttavia, tra gli "esuberi" in rosa, le richieste non sarebbero tante. Tra questi, poi, gli unici "over" sono Somma e Broh: l'interessamento del Foggia per il primo si sarebbe raffreddato, complice l'ingaggio elevato del difensore; Broh, invece, al momento, è tenuto in considerazione da Baldini, che lo sta valutando in ritiro. "Gli altri papabili in eccesso, sono tutti under, dunque le loro cessioni sarebbero ininfluenti sul fronte numerico. È per questo che si rischia di perdere altri titolari, oltre a Giron", si legge.

Chi potrebbe lasciare la Sicilia nei prossimi giorni è Jacopo Dall'Oglio, il cui contratto che lo lega al Palermo scadrà il 30 giugno 2023: l'ex Catania sarebbe finito nel mirino dell'Avellino in Serie C. Resta da capire se proseguirà la sua avventura in rosanero Gregorio Luperini, per il quale ancora non si è discusso di rinnovo (è in scadenza a giugno 2023) e su cui resta forte la corte del Perugia e di Fabrizio Castori.

Seguiranno aggiornamenti...