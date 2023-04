Palermo, l’infermeria va svuotandosi: Marconi verso il recupero, Brunori a lavoro

"Recuperare i tanti, troppi, infortunati. È inutile girarci intorno: nel calo del Palermo del secondo tempo del Tardini ha pesato il contraccolpo psicologico di gestire le forze, sapendo di avere pochissime carte da giocarsi in panchina", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sull'infermeria del Palermo Calcio. In casa rosanero per alimentare il sogno playoff è di fondamentale importanza recuperare quanti più effettivi possibili per il finale di stagione.