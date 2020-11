Palermo, l’indizio social di Lancini: il difensore rosanero presto a disposizione di Boscaglia?

“Ci sarà Luperini oltre a Crivello che rientrerà dalla squalifica. E anche Silipo, da ieri si allena di nuovo con noi”.

Lo ha detto Roberto Boscaglia, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Paganese, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Gregorio Luperini e Andrea Silipo, dunque, sono tornati a disposizione del tecnico del Palermo dopo essersi negativizzati e saranno convocati per il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C.

Al momento, dunque, restano indisponibili Lancini, Marong, Santana e Somma, così come Valente a causa di una distrazione muscolare all’adduttore della coscia sinistra rimediata durante il derby di Sicilia contro il Catania, e Odjer, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Chi, però, potrebbe presto tornare a disposizione di mister Boscaglia è anche Edoardo Lancini. Di seguito, la “storia” pubblicato dal difensore del Palermo sul proprio account Instagram.

Un vero e proprio indizio.