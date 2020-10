Palermo, l’incubo continua: domani un altro giro di tamponi, recupero con il Potenza a rischio

“Una domenica da incubo”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta gli occhi in casa Palermo. Nella giornata di ieri, dopo l’ennesimo ciclo di tamponi, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. “Numeri preoccupanti, ma non abbastanza da garantire il rinvio della sfida di giovedì col Potenza“. Per quello, bisognerà attendere il nuovi test in programma domani. Al momento, i rosanero hanno quattordici giocatori negativi (compresi i quattro ragazzi della Primavera convocati con la prima squadra). E da regolamento, ad oggi, la prossima gara si giocherebbe.

I negativi, come da protocollo, si sono allenati sia sabato, sia ieri. “D’altronde, per il Palermo è una settimana pre-partita a tutti gli effetti, viste le condizioni attuali”. Intanto, l’Asp sta continuando a monitorare ciò che sta avvenendo all’interno del gruppo squadra, “ma finché non saranno effettuati i tamponi previsti a 48 ore dalla prossima partita (dunque domani), ogni questione relativa allo svolgimento della prossima sfida col Potenza rimane un’incognita”, si legge. Ragion per cui, il rischio di un nuovo rinvio non è da escludere.

“Le sedute al ‘Barbera’, ovviamente, sono al limite del surreale, non essendoci abbastanza giocatori a disposizione per lavorare come in una normale settimana pre-partita. Al di là delle questioni numeriche, però, l’atmosfera che si respira anche solo all’esterno dello stadio è pesante. […] Finora nessuno dei diciannove positivi ha destato particolari preoccupazioni e tutti attendono la fine della quarantena per poter effettuare i nuovi esami”, prosegue il noto quotidiano. Dieci giorni che per nove calciatore e per il tecnico Roberto Boscaglia termineranno sabato.