Palermo, l’ex Struna: “Finale vs Frosinone? Meritavamo la A. Sappiamo cos’è successo”

Il Palermo torna nel calcio che conta tre anni dopo il fallimento, vincendo la finale dei playoff contro il Padova. In Serie B, i rosanero, ritroveranno - tra le tante altre avversarie - anche il Frosinone: squadra affrontata nel 2018 dai siciliani, nella discussa finale dei playoff del campionato cadetto, terminata poi con la promozione in A dai ciociari ma contraddistinta da una serie di polemiche legate alla direzione arbitrale e al comportamento antisportivo della formazione di casa. Argomento su cui, l'ex Palermo, Aljaž Struna, si è soffermato durante un'intervista rilasciata ai microfoni del "Giornale di Sicilia".

"Se penso alla finale di Frosinone, ho ancora un grande rimpianto. Meritavamo noi di andare in Serie A, sappiamo tutti cos'è successo e mi spiace non avercela fatta, perché se fossimo andati in A, la società si sarebbe salvata. Non mi dispiacerebbe tornare, chissà".