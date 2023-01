Palermo, l’ex Sorrentino: “Playoff? Piedi per terra, prima i 40 punti. Col Bari…”

"Ho letto del grande entusiasmo dell’ambiente, ma la parola play-off mi ha fatto venire la pelle d'oca. Bisogna restare con i piedi per terra, perché in questa Serie B si rischia di sognare se vinci due partite e vedere il baratro se le perdi". Lo ha detto Stefano Sorrentino , intervistato ai microfoni de "La Repubblica": oggetto di discussione, anche la vittoria conquistata dalla squadra di Eugenio Corini venerdì sera contro il Bari fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Si tratta del settimo risultato utile di fila per la compagine rosanero.

"Quello che mi sento di dire è di dare tempo a Corini che sa esattamente cosa fare. Lo pensavo quando le cose andavano meno bene e lo dico adesso dopo sette risultati utili - ha proseguito l’ex capitano del Palermo ed attuale patron del Chieri, club che milita attualmente in Serie D -. Questo è l’anno della costruzione, iniziato con un altro direttore sportivo e un altro allenatore. Per questo il primo obiettivo da raggiungere è conquistare in fretta i 40 punti o quelli che serviranno per una tranquilla salvezza e poi si vedrà. La vittoria contro il Bari? I rosanero hanno giocato una gara attenta, è la partita che dovevano fare, contro una squadra di qualità costruita per vincere e sono contento che la gente di Palermo, anche ieri abbia sostenuto la squadra come è giusto fare sempre", ha concluso Sorrentino.