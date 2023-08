Palermo, l’ex rosanero Andrea Fulignati torna in città e gli rubano l’auto

Il portiere, oggi in forza al Catanzaro, era in vacanza in Sicilia con la moglie: "E' molto deluso", ha raccontato Vanessa Giro.

Mediagol ⚽️

Raffica di furti di auto nel capoluogo siciliano. E tra le vittime anche l'ex portiere del Palermo, Andrea Fulignati, in vacanza in città con la compagna Vanessa. La Fiax 500X regalata dallo stesso estremo difensore del Catanzaro alla moglie, nata proprio a Palermo, era stata lasciata in un parcheggio condominiale a pagamento in via Scandurra, nella zona del Villaggio.

"Quando succedono queste cose mi verrebbe da dire che non tornerei più a Palermo ma qui ci sono la mia famiglia e gli amici - ha raccontato Vanessa Giro ai microfoni di 'PalermoToday' -. Siamo scesi a Palermo per le vacanze, a luglio. A fine mese siamo tornati a Empoli per raggiungere i miei suoceri e abbiamo lasciato l'auto in un parcheggio condominiale a pagamento. Dentro c'erano pure alcune cose della nostra bimba. Il 17 agosto, di mattina presto, mi è arrivata una telefonata con la quale mi veniva comunicato che la mia 500 era stata rubata. Abbiamo presentato denuncia l'indomani ma non ci è stato neanche consentito di vedere le immagini riprese da alcune telecamere".