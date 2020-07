Palermo, l’ex pres. D’Antoni: “Serie C difficile, un errore sottovalutarla. Querelle stadio? Ho la mia idea”

Parola a Sergio D’Antoni.

L’ex presidente del Palermo, in seno al club di viale del Fante quando il proprietario era Franco Sensi, nell’anno in cui i rosanero ottennero l’ultima promozione in Serie B, è stato intervistato ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’: oggetto di discussione, anche la querelle con il Comune di Palermo sulla concessione dello Stadio “Renzo Barbera”.

“Non mi dà una bella impressione, però leggo sui giornali che siamo ad un passo dalla soluzione e spero che questo passo arrivi subito. Il Palermo deve giocare alla Favorita, non scherziamo con le cose serie. Non può esserci alcuna ragione affinché questo non avvenga. Non mi sembra che si possa correre questo rischio, al di là dei ritardi e di tutto quello che è avvenuto, conta soltanto trovare una soluzione utile. La società ritiene eccessivo il canone? Noi abbiamo avuto delle discussioni, ai tempi, ma si sono risolte subito trovando un accordo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. Le cifre più o meno si aggiravano su quelle attuali, fatte le dovute proporzioni, anche se all’epoca non c’era ancora l’euro. Non ricordo precisamente l’importo del canone, tra l’altro il sindaco anche all’epoca era Orlando e sono fiducioso che pure stavolta si possa trovare un accordo. Tutta la città deve concentrarsi sull’obiettivo del ritorno del Palermo in B. È una questione sociale ed economica, oltre che sportiva. Per una grande città come Palermo è fondamentale”, sono state le sue parole.

SERIE C – “Il mio Palermo non sarà più l’ultimo ad aver giocato in Serie C? Non avrei mai voluto cedere questo primato (ride, ndr). Purtroppo siamo dovuti ripartire dalla Serie D e dobbiamo passare anche da questo. Spero solo che la permanenza in questa categoria possa durare un anno, come successo a me d’altronde. Da grande tifoso del Palermo, sono convinto che ci siano tutte le condizioni perché ciò avvenga. La Serie C, però, è un campionato difficile. Sarebbe un errore sottovalutarla. Per una piazza come Palermo, paradossalmente, è più complicato salire dalla C alla B che dalla B alla A. Non per chissà quale motivo, ma i campi in cui si gioca e le condizioni che si trovano sono più difficili. Lo si vede anche con altre squadre, penso al Bari di quest‘anno. Tuttavia, ho grande fiducia sia in Mirri che in tutta la dirigenza. Sono convinto che ce la metteranno tutta”, ha concluso l’attuale presidente del Coni Sicilia.