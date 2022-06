Palermo, l’ex Murawski si rilassa a Mondello con addosso una maglia rosanero

Radoslaw Murawski, ex centrocampista rosanero attualmente in forza al Lech Poznan, si trova nel capoluogo siciliano in vacanza. Il polacco aveva già annunciato il suo ritorno a Palermo tramite il proprio profilo Instagram, corteggiando proprio il...

Murawski ha trascorso due stagioni con la maglia rosanero, dal 2017 al 2019, collezionando 71 presenze e 2 gol, tornando poi nel campionato polacco.