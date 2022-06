Murawski in vacanza a Palermo: “Forse un giorno indosserò di nuovo questa maglia”

Il centrocampista Radosław Murawski ha espresso tutto il suo affetto per la città di Palermo, auspicando un possibile ritorno in Sicilia

Dopo avere ottenuto lo svincolo d’autorità dalla Figc nel luglio del 2019, a seguito della mancata iscrizione in Serie B del club rosa fallito poi la stessa estate, il centrocampista polacco ha salutato Palermo per approdare al Denizlispor Kulübü: club in cui ha militato fino al 2021, prima del trasferimento al Lech Poznań.