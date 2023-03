Palermo, l’ex Morganella dà l’addio al calcio: “Da piccolo sognavo San Siro…”

L'ex difensore del Palermo, approdato in Italia nel 2009, dal Basilea, ha vestito la maglia del club di Viale del Fante nella stagione 2009-2010 facendo il suo esordio in Serie A il 19 aprile e, dopo una parentesi al Novara, è tornato nella società dell'allora patron Maurizio Zamparini rimanendoci per sei lunghe stagioni, dal 2012 al 2018, e collezionando un totale di 108 presenze e due reti. Il giocatore, rimasto svincolato al termine dell'esperienze nella penisola italiana, è tornato in Svizzera, paese d'origine, insieme alla moglie Johanna e i figli Marlon e Dixon, nati a Palermo rispettivamente nel 2015 e 2016, e Alison, terzogenita nata ad ottobre 2018. L'esterno basso destro, dal 2020-2021 al Chiasso in Promotion League svizzera, la terza divisione elvetica, nella serata di ieri, martedì 28 febbraio, ha dato il suo addio al calcio giocato attraverso un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Di seguito quanto pubblicato dell'ex Basilea, Palermo e Livorno, tra le altre.