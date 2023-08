Palermo, l’ex Makinwa: “0-0 a Bari? I rosa hanno tutto il campionato davanti…”

"Io coinvolto nell’affare Ikwuemesi alla Salernitana? È un talento. Ha forza fisica, tecnica. Deve crescere ancora. Ha tutto per fare bene in Italia. Ho notato il suo talento e insieme al suo procuratore abbiamo valutato la soluzione migliore. Aveva tante offerte in giro per l’Europa. E poi con Crescenzo Cecere abbiamo iniziato a lavorare in Italia e siamo andati a parlare con la Salernitana. Fidatevi, farà bene. E per chi gioca al fantacalcio, se vuole un giocatore che costa poco può essere una bella sorpresa. Ovviamente lo consiglio", le sue parole.