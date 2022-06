Palermo, l’ex Kraja: “Ecco come battere il Padova, Floriano può fare la differenza”

L'ex centrocampista del Palermo con il suo Lecco è riuscito ad infliggere la prima sconfitta stagionale al Padova

Mediagol ⚽️

"È stata una soddisfazione incredibile battere il Padova". Lo ha detto Erdis Kraja, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". L'ex centrocampista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero in Serie D nell'anno della ripartenza dopo il fallimento, con il suo Lecco è riuscito a battere il Padova per 3-2 nel corso della regular season. "Loro sono fortissimi, ma penso che il Palermo sia dello stesso livello. Col cambio di allenatore, certe dinamiche non sono state più le stesse, sicuramente. Però loro hanno una forza incredibile nelle individualità, da centrocampo in su hanno giocatori di una categoria superiore e negli undici metri finali sono pericolosi", le sue parole in vista della finale dei playoff di Serie C.

LE RIPARTENZE -"Noi come l'abbiamo battuto? Eh, per noi è stata pure una sorpresa. La partita l’abbiamo preparata molto bene, nei minimi dettagli, ma non pensavamo di poterli colpire così a fondo. È stato più un lavoro di squadra sui loro punti deboli: è una squadra molto aperta lì davanti, a cui piace giocare, dunque si espone a qualche ripartenza e lì dietro può soffrire perché ha difensori lenti. Noi abbiamo giocato tanto su quel fattore e siamo riusciti a vincere, ci è andata bene. Quello che posso dire ai miei ex compagni, sentendo anche Silipo e Felici, è di puntare molto sulle ripartenze. È una squadra che ha sofferto tanto la velocità degli esterni e degli attaccanti, ma bisogna stare attenti lì davanti perché hanno dei colpi importanti. Tipo Chiricò, ma anche Ronaldo e altri ancora. Poi ovviamente la stagione non sarà andata come prevedevano, ma il Padova è senza dubbio un avversario di un’altra categoria".

LA GARA - "Per il Palermo, invece, chi potrebbe fare la differenza? Sicuramente le incursioni di Floriano possono far male in una partita del genere, ma anche Soleri e Silipo da subentrati con la loro rapidità. Poi è chiaro che serve una difesa ben solida. Che effetto fa vedere il 'Barbera' così? Non lo nascondo, mi mangio un po’ le mani, ma fa un enorme piacere per i miei ex compagni. Un ambiente così mi fa sentire anche partecipe di quel gruppo, poi chi lo sa, magari un giorno avrò l’occasione di rivivere quello stadio per come si deve", ha concluso Kraja.