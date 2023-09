Palermo, l’ex Filippi: “Rosa big, troppe critiche a Corini. Quando scelsi Brunori…”

Da storico secondo di Roberto Boscaglia a tecnico della prima squadra. Giacomo Filippi ha vissuto una parabola professionale vertiginosa ed inattesa, a stretto giro di posta, sulla panchina del Palermo. Nella stagione 2020-2021 subentrò proprio a Boscaglia alla guida della formazione rosanero, conquistando l'accesso ai playoff nella prima stagione in Lega Pro della nuova società di viale del Fante. Un paio di turni superati fino all'eliminazione nella doppia sfida contro l'Avellino. Confermato anche nella stagione successiva, Filippi fu protagonista, con la sua squadra, di un avvio di stagione piuttosto stentato sul piano di gioco e risultati, poche luci e diverse ombre fino al mese di dicembre quando la dirigenza optò per l'esonero e l'ingaggio di Silvio Baldini alla guida della squadra. Di seguito le dichiarazioni di Filippi ai microfoni di TMW.

"Il Palermo è tra le candidate ad andare in Serie A, ma ci sono state troppe critiche a Corini . Sono certo che il Palermo farà bene, crescerà partita dopo partita: mi fa piacere che ci siano in organico ancora tanti ragazzi che erano con me. Ma tra le big del campionato cadetto vi sono certamente anche Venezia .e Parma. La crescita esponenziale di Brunori? L’ho voluto fortemente a Palermo nonostante mi venissero proposti altri calciatori. È un ragazzo molto serio. Un attaccante dalle grandi qualità che può giocare tranquillamente anche in Serie A”.