Palermo, l’ex Delio Rossi: “Città e società si aspettavano una stagione diversa, la C più difficile della B”

Delio Rossi con il rosanero cucito nel cuore.

L’ex tecnico del Palermo è stato l’ultimo a guidare il vecchio Palermo sul campo prima che questo fallisse. Un allenatore che è stato un simbolo per la città e per i tifosi rosanero, si è raccontato nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’. Eccone un estratto.

“Seguo tutte le squadre che ho allenato, a maggior ragione il Palermo. Onestamente penso che città e società si aspettassero un campionato diverso, ma ci sta. Il campionato di Serie C, paradossalmente, sotto certi aspetti è più difficile di quello di B. È più facile salvarsi in B che vincere in C. Ci vorrà del tempo in più per il progetto della società. È normale che, partendo da una categoria così bassa, si abbia qualche stop. Palermo in Serie C è normale che debba cercare di vincere il campionato. Ora lotta per andare ai play-off e questa può essere un’altra strada. Palermo-Foggia? Sono legato ad entrambe e non sarà facile, né per il Foggia, né per il Palermo. Pure il Foggia sta facendo un campionato altalenante e sta cercando la sua dimensione, mi auguro sia una bella partita”.