Palermo, l’ex Carrozzieri: “I rosanero devono puntare i playoff. Esonero Boscaglia? C’è solo una cosa da dire”

Moris Carrozzieri analizza il momento del Palermo.

L’ex difensore del Palermo è rimasto legato ai colori rosanero, a confermarlo le numerose e sempre presenti reazioni social dopo ogni gara disputata dagli uomini prima di Boscaglia e ora di Filippi. L’ex centrale nativo di Giulianova, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Time, ha detto la sua in merito al campionato del Palermo che al momento si trova attaccato con le unghie e con i denti al treno play-off.

“Il Palermo non ha una squadra costruita per vincere il campionato di Serie C, anche perché vediamo il Bari che nonostante abbia speso cifre importanti si ritrova ad essere terzo in classifica. Il Palermo dopo l’esonero di Boscaglia ha disputato un’ottima gara e conquistato una vittoria importantissima nel derby contro il Catania, però solo quattro giorni dopo ha preso quattro gol dalla Juve Stabia. L’obiettivo del Palermo è puntare ai playoff e giocarsela lì. Non è scontato che resti agganciato a quella zona, però bisogna dire che c’è la squadra per puntare agli spareggi promozione. Troppi alti e bassi, come ribadito a più riprese è una squadra costruita non per vincere il campionato. Esonero Boscaglia? Questa non è una cosa che decidono i giocatori, è stata una decisione della società e non avendo i soldi per prendere un altro allenatore ha deciso per la soluzione interna. Alla squadra cambia poco e niente, cambia per la società che non dovrà pagare un altro stipendio. Con Zamparini era diverso, il presidente cacciava anche i dottori, non erano solo gli allenatori”.

Lo stesso Carrozzieri si è poi soffermato su quella finale di Coppa Italia persa contro l‘Inter, un momento magico per tutti i tifosi del Palermo che purtroppo non è culminato con una vittoria.

“La finale di Coppa Italia? Purtroppo conta il risultato. Ricordo la bellissima scenografia dei tifosi del Palermo. Mi è rimasta nel cuore Palermo, dalla città ai tifosi”.