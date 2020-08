Palermo, l’ex Bellusci indica la strada: “C’è solo un modo per vincere la C. Marconi e Palazzi? Ho la mia idea”

Giuseppe Bellusci e il consiglio al Palermo in vista della prossima stagione di Serie C.

L’ex difensore rosanero ha vinto lo scorso campionato con la maglia del Monza centrando così la promozione in Serie B, obiettivo primario del Palermo nei prossimi due anni. Per raggiungere questo traguardo la dirigenza rosanero sta cercando i giusti profili in grado di spostare gli equilibri e puntare di conseguenza ad ambire al ritorno in cadetteria. Uno dei nuovi volti del Palermo è Ivan Marconi che ha firmato qualche giorno fa un contratto biennale con il club di Viale del Fante, sulla lista della spesa figura il nome di Palazzi su cui è stata avviata una trattativa. Il giocatore nel 2019 ha fatto ritorno all’Inter dopo l’esperienza col Pescara, per poi essere subito dato in prestito biennale con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro al Monza. Entrambi i calciatori hanno contribuito a portare il Monza in B: “Sono 2 ottimi ragazzi, garantisco per loro al 100%», afferma attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ex rosanero Bellusci, oggi difensore dei brianzoli.

MARCONI – “Ivan è un difensore estremamente affidabile, che ha anche esperienze in B. Secondo me è uno dei centrali più forti della categoria, un marcatore puro, forte sull’uomo, abile di testa. Quando mi ha confidato che sarebbe venuto a Palermo, gli ho detto che ha scelto una piazza bellissima e appassionata. Sarà la sua prima esperienza al Sud e si aspetta tanto. Si troverà bene“.

PALAZZI – “…se il Palermo lo prenderà, farà un gran colpo. Andrea ha fatto benissimo a Pescara con Zeman. Poi purtroppo si è rotto il crociato e l’anno scorso ha avuto un problema ad una spalla, per questo ha giocato poco. Ma adesso si è ripreso alla grande, lo vedo in allenamento ogni giorno e posso garantirvi che è sui suoi livelli“. Rispetto al ruolo in campo afferma che si tratta di “Una mezzala: può giocare sia da mediano che da interno, molto fisico e dinamico, bravo ad inserirsi“.

Bellusci in campo ha incontrato anche quello che è il nuovo attaccante del Palermo, Valente “È forte, me ne aveva parlato Maccarone. Si è imposto tardi, ma sulle sue qualità ci sono pochi dubbi“.

Rispetto alla vittoria del Monza che è passato in B dice “Vincere non è mai facile. La nostra era una squadra costruita bene, con tanti giocatori esperti e di categoria superiore. Ci siamo calati subito nella realtà della C e non abbiamo sbagliato nulla. Bisogna costruire un gran gruppo: la base c’è, ora la vecchia guardia deve coinvolgere i nuovi e far sì che si integrino in fretta. Dal punto di vista tecnico, i rosanero hanno una discreta ossatura. È stato scelto un ottimo allenatore, che ha già vinto la C e questo è un valore aggiunto. Per il resto la società è ambiziosa, ci sono dirigenti competenti, sanno cosa serve”.

Tra i diversi episodi i tifosi palermitani non dimenticano quello sfogo dopo lo 0-0 col Foggia “Sono un sanguigno, quello sfogo era la testimonianza di un disagio che la squadra stava vivendo. Eravamo abbandonati a noi stessi, il mio voleva essere un appello ai tifosi e alle istituzioni, anche nella speranza di recuperare un po’ di entusiasmo, nonostante le vicende societarie non lasciassero presagire nulla di buono. Purtroppo è finita male, ma di Palermo avrò sempre un gran ricordo“. In conclusione un augurio per se e per il Palermo “Che si rivinca, noi in B e i rosanero in C. La piazza di Palermo merita di stare al top: spero la risalita sia cominciata“.

