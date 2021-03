Palermo, l’ex Baiano: “Mi aspettavo di più da questa piazza! Boscaglia? Gli allenatori non vincono le partite”

Francesco “Ciccio” Baiano si sofferma sui tre gironi di Serie C.

L’ex attaccante di Foggia e Fiorentina ed ex vice-allenatore del Palermo, nel corso dell’intervista rilasciata a tuttoc.com, ha parlato anche del momento vissuto finora dal Palermo di Giacomo Filippi.

“Palermo? Mi aspettavo molto di più da una piazza così importante, è stato preso un allenatore che ha sempre fatto la B ma gli allenatori non vincono le partite. Se non metti a disposizione una squadra competitiva è normale che anche un tecnico esperto possa andare in difficoltà. Ternana? Se non succede nulla di incredibile il prossimo anno farà la B, ha dimostrato di essere la più forte avendo allestito una squadra che potrebbe fare anche il torneo cadetto però vincere non è mai semplice. Ha perso solo una partita e questo la dice lunga sul loro cammino”.