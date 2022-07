Palermo, l’esordio contro la Reggiana in Coppa Italia è quello più caldo di sempre

Esordio caldo per il Palermo, non soltanto per la temperatura

"Il primo appuntamento stagionale può nascondere spesso delle insidie. L'esordio in Coppa Italia è sempre una partita da prendere con le pinze", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul match in programma questa sera tra Palermo e Reggiana .

Nel 2008, Miccoli e compagni uscirono sconfitti dal match di Coppa disputato contro il Ravenna di Succi (acquistato dal club di viale del Fante qualche giorno dopo). Nel 2017, invece, all'esordio di Tedino sulla panchina siciliana i rosanero rifilarono ben cinque gol alla Virtus Francavilla. "Sconfitte storiche o goleade, non c'è proprio una via di mezzo? Beh, non è così. Ci sono situazioni in cui l'esordio in Coppa Italia si prolunga ben oltre il 90', finendo ai calci di rigore", si legge.