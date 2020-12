Palermo, l’effetto ‘Barbera’ si fa già sentire: casa-trasferta, i numeri a confronto

“L’effetto ‘Barbera’ si fa già sentire, ma adesso serve di più”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ che punta i riflettori su Palermo-Casertana. La compagine rosanero torna a giocare fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” dopo la sconfitta rimediata allo “Zaccheria” di Foggia. Lì, dove ha collezionato la maggior parte dei punti raccolti fin qui. Se si prendono in considerazione i punti conquistanti in casa, il Palermo balza addirittura al terzo posto tra le squadre del girone C. “Gli 11 punti raccolti in casa, infatti, valgono il 68,75% di tutto il bottino ottenuto finora”, si legge. Solo il Catanzaro (16 punti su 22, il 72,7%) e la Juve Stabia (13 punti su 18, il 72,2%) hanno fatto meglio.

In trasferta, invece, il rendimento è preoccupante. Peggio dei siciliani, finora, ha fatto solo il Potenza. Nelle sei gare giocate dagli uomini di Roberto Boscaglia lontana dalla Sicilia, è arrivato un solo successo (contro la Juve Stabia), due pareggi (contro Ternana e Catanzaro) e ben tre sconfitte, per un totale di 5 punti. Un bottino tutt’altro che positivo, soprattutto alla luce dei risultati perseguiti dalle prime della classe. La Ternana ha conquistato 16 punti in trasferta, ancora imbattuta, mentre il Bari ben 19. “Anche per questo, il Palermo spera di poter svoltare a casa propria”, conclude il noto quotidiano.