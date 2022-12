Palermo, le trasferte non sono più un tabù: a Brescia a caccia del tris di risultati

In trasferta il Palermo è reduce dalla vittoria a Benevento e dal pareggio contro la Spal di De Rossi. Lunedì 26 dicembre è in programma il match di Brescia dove i rosa avranno "l’opportunità di prolungare una striscia positiva che lontano dal capoluogo siculo non si registra dallo scorso campionato di Serie C", si legge sull'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".