Palermo, le trasferte in Calabria portano… punti: i precedenti

Lunedì sera il Palermo di Silvio Baldini affronterà al "Ceravolo" di Catanzaro gli uomini di Vincenzo Vivarini

"Le trasferte in Calabria portano... punti". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla ripresa del campionato. Lunedì sera, fra le mura dello Stadio "Ceravolo", il Palermo affronterà il Catanzaro di mister Vivarini . E le trasferte in Calabria, almeno in campionato, hanno sempre portato punti. Eccetto la sconfitta rimediata in Coppa Italia proprio contro il Catanzaro , i rosanero non perdono in terra calabrese da quasi tre anni.

L'ultima debacle risale al 26 febbraio 2019, quando in Serie B il Crotone è riuscito a battere il Palermo per 3-0 allo Stadio "Scida". Da allora, la compagine siciliana è sempre tornata a casa con almeno un punto in cassaforte. Sempre in B grazie al pareggio con il Cosenza, bene in Serie D sui campi di Locri, Roccella e contro la Palmese. Poi, le fortunate trasferte di Castrovillari e Cittanova. In Serie C, invece, tre le sfide giocate a Vibo Valentia, dove i rosanero hanno affrontato la Vibonese (0-0 lo scorso campionato e vittoria per 3-1 a ottobre) ed il Messina in campo neutro (pareggio per 1-1). Infine, a Catanzaro, un anno e mezzo fa, un Palermo falcidiato dal Covid-19 è riuscito a conquistare un punto in nove contro undici.