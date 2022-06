Palermo, le seconde linee l’arma in più dei rosa: da Massolo e Damiani fino a Buttaro

La rivincita delle seconde linee nel cammino verso la finale del Palermo di Baldini, alle prese con l'ultimo atto dei playoff con ritrovate certezze da parte di diversi calciatori

Mediagol ⚽️

"Questi play-off sono la rivincita delle seconde linee, per il Palermo. Almeno, quelle che fino a pochi mesi fa sembravano destinate a un ruolo di secondo piano, in una squadra giunta a giocarsi la promozione in Serie B negli ultimi 180 minuti di stagione". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'apporto decisivo dato dalle seconde linee al Palermo approdato alla doppia finale playoff nella quale affronterà il Padova.

Dai rigori parati da Massolo contro Triestina e FeralpiSalò alle prestazioni autorevoli di Buttaro e Damiani. Un riscatto che vale oro, considerato che - come puntualizzato anche dallo stesso quotidiano - dopo il caos di Potenza è stato davvero difficile ribaltare le gerarchie di Baldini. Questi tre giocatori, in modalità, tempistiche e occasioni differenti ci sono riusciti, dimostrando che - in linea con la filosofia del tecnico - il campo ha sempre ragione.

Infortuni e squalifiche sono stati, probabilmente, gli elementi che hanno accomunato i salti di qualità di questi tre giocatori, assolutamente impattanti nel raggiungimento della finale da parte della compagine siciliana. Massolo è subentrato in seguito ai problemi fisici di Pelagotti, che già dall'esordio playoff sarebbe stato disponibile a scendere nuovamente in campo, ma ha dovuto assistere dalla panchina all'exploit assoluto del numero 12.

Avvenimento simile per Andrea Accardi, che però a differenza di Pelagotti nei playoff ha dato il suo contributo e per il momento è ancora alle prese con una condizione fisica non perfetta. Damiani, ha invece progressivamente scalzato Dall'Oglio nel duo di centrocampo, facendo coppia con De Rose in seguito a squalifiche e scelte tecniche che hanno sfavorito l'ex Catania nelle ultime tre gare.

"Infine, l’attacco, è il reparto dove Baldini cambia il meno possibile, se non è obbligato. Eppure, anche qui, le seconde linee hanno mostrato di esserci, specialmente a gara in corso. Soleri, ormai si sa, è più di una semplice «riserva»(...), però, nei play-off, è riuscito a sbloccarsi uno come Fella (...)", conclude il GdS.