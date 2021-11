Palermo, le pagelle dei quotidiani: Odjer ci mette il cuore, Floriano spento

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Giacomo Filippi dopo Catanzaro-Palermo

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo". Una vittoria, quella ottenuta dal Catanzaro contro il Palermo di Giacomo Filippi in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, conquistata grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Davis Curiale, ex attaccante della Primavera rosanero. Una prodezza balistica che permette agli uomini di Antonio Calabro di staccare il pass per il turno successivo.