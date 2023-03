Palermo, le nuove forze di Corini: da Soleri e Bettella a Damiani e Aurelio

Il Palermo affronterà il Cittadella sabato alle ore 14.00

Mediagol ⚽️️

"Un attaccante in più per giocare a due punte con più fisicità o spaccare le partite a gara in corso. Una freccia sulla sinistra come il giovane Giuseppe Aurelio, che adesso insidia il titolare Sala. Il recupero di Davide Bettella per una difesa con alcuni centrali non al meglio. E ancora la crescita di Damiani, unico regista puro della rosa orfana di Stulac", apre così l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" che punta i fari sul Palermo di Eugenio Corini.

Nelle ultime settimane l'ex allenatore del Brescia ha scoperto nuove forze che potranno dare una grossa mano in vista del rush finale di campionato. La prima è Edoardo Soleri che a Pisa "ha giocato per la squadra, ha fatto sponde per i compagni, ha cercato inserimenti e quasi sempre ha vinto i duelli contro i centrali avversari", si legge.

Il secondo punto di forza potrà essere Giuseppe Aurelio che, dopo un esordio in sordina con la Ternana, è partito dal 1' minuto contro il Pisa dimostrando di avere buona gamba, tanta fisicità e senso del dribbling nel sangue. "L’altra novità è il rientro di Bettella. L’ex Monza ha avuto un inizio del 2023 molto complicato per i frequenti problemi muscolari, ma non ha sofferto un rientro in campo senza mezze misure, perché a Pisa è entrato al decimo minuto al posto dell’infortunato Marconi", prosegue il noto quotidiano. E, per completare il quadro, c'è Damiani che, anche se con il rientro di Gomes non partirà titolare contro il Cittadella, potrà essere una risorsa per la gestione del possesso palla anche a gara in corso.