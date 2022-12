Palermo, le big cadono al Barbera: dal Genoa al Cagliari, ai rosa gli scontri da A

Il Palermo si esalta nelle grandi partite. La squadra di Eugenio Corini è riuscita a battere Genoa, Parma e Cagliari tra le propria mura amiche del Renzo Barbera. Nove punti su nove contro tre compagini blasonate che hanno calcato palcoscenici tangibilmente diversi rispetto a quello della Serie B. Come sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", l'effetto Barbera può essere un fattore per Brunori e compagni che, dopo la vittoria contro la squadra di Liverani, sono saliti al quinto posto nella speciale classifica per punti realizzati in casa.