Palermo, lavori sulla fase offensiva per i rosanero

Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del match contro il Frosinone.

"Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Frosinone. Dopo un riscaldamento con torelli, i rosanero hanno lavorato sulla fase offensiva, con un’esercitazione dedicata alla costruzione in situazione di uomo contro uomo e un successivo 10 contro 10. La seduta si è chiusa con un focus sulle palle inattive a favore".