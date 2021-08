Palermo-Latina, emergenza difesa: non solo Buttaro, anche Marconi squalificato

Filippi alle prese con diverse defezioni nel reparto difensivo in vista del match tra Palermo e Latina che aprirà la stagione dei rosanero nel campionato di Serie C 2021-2022

⚽️

Emergenza difesa per Giacomo Filippi in vista dell'esordio in campionato del Palermo contro il Latina, match in programma domenica 29 agosto alle 20.30. Tra infortuni e squalifiche, il tecnico rosanero sarà praticamente costretto a compiere scelte obbligate in sede di composizione della retroguardia.

Titolari già designati, in ragione di effettivi disponibili nel reparto e contingenze, la compagine siciliana affronterà la squadra guidata da Daniele Di Donato senza specialisti del ruolo a fungere da prime alternative in panchina.

Andrea Accardi non ha ancora del tutto recuperato dai recenti problemi fisici e salterà la prima giornata del campionato di Serie C 2021-2022.

Il giovane e talentuoso, Alessio Buttaro, centrale difensivo scuola Roma che si è brillantemente contraddistinto nel corso della preparazione estiva, dovrà addirittura scontare tre turni di squalifica, in seguito ad un'espulsione rimediata nel campionato primavera 2020-2021 con la maglia giallorossa.

Indisponibile per squalifica sarà anche Ivan Marconi, in ragione del cartellino giallo comminatogli dall'arbitro nel ritorno della sfida playoff della scorsa stagione contro l'Avellino. L'ex Monza tornerà a disposizione dell'allenatore rosanero nella seconda giornata del campionato di Serie C quando il Palermo sfiderà l'ACR Messina nel derby.

Filippi potrà contare su Lancini, Peretti e Marong per formare la consueta linea difensiva a tre nel match contro il Latina. L'ex Brescia sarà il centrale di regia, Peretti agirà sul centrodestra mentre il difensore gambiano presidierà il centrosinistra davanti al portiere Pelagotti.

Possibileche, per causa di forza maggiore, Filippi convochi per la gara contro il Latina uno dei due profili in esubero tra Somma e Crivello, per poter disporre di un alternativa valida in panchina da impiegare all'occorrenza nel corso della gara. La circostanza pone l'accento sulla necessità di compleatare il pacchetto difensivo, reperendo un interprete dall'acclarato spessore in categoria in sede di calciomercato prima della chiusura della sessione estiva della campagna trasferimenti.