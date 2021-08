Palermo-Latina: biglietti in vendita da questa sera, curve a 10 euro per la prima

In caso di passaggio in "Zona gialla" o superiore è previsto il rimborso dei biglietti

Problemi per Vivaticket, la vendita dei tagliandi per Palermo-Latina partirà in ritardo rispetto all'orario comunicato inizialmente. I tifosi potranno, infatti, acquistarli a partire dalle ore 19,00 di questa sera. La vendita dei biglietti per la prima partita di campionato, in programma domenica 29 agosto alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera", ha subito un ritardo per via di “necessari aggiornamenti di sistema” come ha fatto sapere il club rosanero.