Palermo, Campagna Abbonamenti 2021/22: date prelazione per i vecchi abbonati e per i nuovi

Vendita aperta da lunedì 23 a sabato 28 agosto 2021 presso lo stadio "Renzo Barbera"

Il 23 agosto sarà il primo giorno in cui potranno essere stipulati gli abbonamenti per la stagione del Palermo 2021/22. La sottoscrizione dell’abbonamento sarà possibile solo nelle apposite postazioni allestite allo stadio "Renzo Barbera". L’abbonamento darà il diritto di accesso alle 19 gare interne del Palermo nel campionato di Serie C.