Palermo, l’annuncio di Di Piazza: “Ecco il sito del Fan Club di New York”

Il nuovo Palermo è risorto dalle ceneri guidato dal presidente Dario Mirri e dal vice presidente Tony Di Piazza, che con grandissimo entusiasmo e passione hanno fin da subito lavorato per costruire una squadra vincente al fine di regalare ai tifosi rosanero la gioia della promozione dalla Serie D alla Serie C già al primo anno: un obiettivo che attualmente la squadra allenata da Rosario Pergolizzi sembrerebbe in grado di portare a termine visto il primo posto in classifica occupato dalla prima giornata di campionato.

Il contagioso entusiasmo di Di Piazza, che ha fatto subito simpatia e breccia nei cuori dei tifosi rosanero, è poi esploso anche negli Stati Uniti e in particolare a New York, dove nel mese di settembre il vice presidente ha ufficialmente aperto un Fan Club per radunare tutti i sostenitori del Palermo presenti in città e poter dare loro l’occasione di guardare le partite della loro squadra insieme. Una mossa che ha avuto subito grandissimo successo, vista la mole di iscritti e grazie anche ai tanti eventi organizzati dall’imprenditore americano, che tutte le volte in cui non era presente allo stadio Renzo Barbera ha invitato ospiti speciali per intrattenere i suoi iscritti.

Adesso il Palermo Fan Club di New York si è anche digitalizzato, dal momento che da oggi è attivo il sito web come annunciato dallo stesso Di Piazza sul proprio profilo Facebook.

La homepage del sito si apre con una foto di Di Piazza, che non si è mai rifiutato di regalare una foto, tra i tifosi rosanero, con la scritta “Unisciti a noi”. Tra le varie sezioni vi sono quella per diventare un membro ufficiale del Fan Club (con due pacchetti disponibili, “membro base” e “membro gold”), un forum dove al momento vi sono due topic (uno per presentarsi agli altri membri e uno per condividere l’affetto per il Palermo), una sezione dove trovare le ultime notizie sul Fan Club e sul Palermo e infine un link per collegarsi direttamente al sito ufficiale del Palermo.