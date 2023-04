Palermo, l’anno prossimo si dovrà giocare per vincere: rosa tutti in esame nel finale

“Palermo, tutti sotto esame. Prossimo anno si dovrà giocare per vincere”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul finale di stagione della squadra rosanero, con vista forte sul futuro, che chiamerà i siciliani ad essere protagonisti.

Come ad ogni finale di stagione, è previsto un bilancio complessivo che sancirà permanenza, inserimenti e saluti. La squadra parte già con basi solidissime, create tra la finestra estiva e quella invernale di calciomercato. Sessioni nelle quali il Palermo ha costruito una rosa ultra competitiva per quanto concerne il campionato di Serie B, soprattutto per partecipare ai playoff già da quest'anno. In caso di mancato salto di categoria, come da programma, la formazione di Eugenio Corini sarà quasi obbligatoriamente chiamata a giocarsi seriamente la promozione in Serie A, dall'anno prossimo.