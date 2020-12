Palermo, l’ammissione di Sagramola: “Ho sottovalutato Bari e Ternana. Li credevo stanchi, invece hanno alzato la posta”

Ternana e Bari stanno disputando un campionato a parte.

Gli umbri guidati da Cristiano Lucarelli hanno praticamente preso il largo conquistando 40 punti dopo 17 partite, i pugliesi inseguono a quota 34. Il Palermo di Roberto Boscaglia ha totalizzato al momento 21 punti in classifica e occupa l’ultima posizione utile per l’accesso ai play-off. L’amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Siamo Aquile’ in onda su Trm, ha ammesso di essersi peccato di un errore di valutazione a inizio stagione.

“Per quanto riguarda questi primi quattro mesi di attività non posso dire di essere soddisfatto, ma credo personalmente di aver sottovalutato due squadre. In questo campionato credevo che avrei trovato la società della Ternana un pò stanca dopo i falliti assalti degli ultimi tre anni, ma così non è stato e hanno invece alzato la posta costruendo una squadra di livello. Poi speravo in cuor mio che il Bari pagasse qualcosa in più sul piano motivazionale la cocente delusione della scorsa stagione quando perse la promozione durante la finale play-off contro la Reggiana. Al di là delle difficoltà che si sono presentate anche per la durezza e la competitività del campionato di C, non contavo che queste due avversarie potessero essere così in forma e determinate. Avevo sottovalutato questo aspetto”.

