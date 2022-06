Palermo, Lagalla su murales imbrattati al Barbera: “Atto incivile, i responsabili…”

Sgomento e tanta rabbia in città per l'atto d'inciviltà verificatosi all'esterno dello Stadio Renzo Barbera di Palermo , dove i murales realizzati recentemente da artisti internazionali sulla cancellata dell'impianto sportivo, sono stati imbratati da alcuni vandali. Dopo il post pubblicato quest'oggi attraverso i canali social ufficiali del club di viale del Fante per denunciare l'accaduto , anche il neo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha commentato l'increscioso atto di vandalismo .

"Provo dispiacere e dolore per il fatto che un gruppo di individui non abbia capito il senso dei murales realizzati da artisti internazionali sulla cancellata dello Stadio Renzo Barbera. Un’opera che aveva l’obiettivo di mettere in luce la passione per lo sport e i colori rosanero che rappresentano la squadra della città. Queste scritte provocano una ferita al Palermo, la sua società e i suoi tifosi, ma anche alla città, essendo lo Stadio Barbera uno dei simboli del capoluogo. Adesso, l’auspicio è che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili di questo atto di inciviltà".