Palermo, la verità di Ambro: “Io preso in giro, non mi aspettavo un trattamento simile”

Danilo Ambro lascia Palermo ed il Palermo.

Il giovane centrocampista palermitano ha risposto “no” alla proposta avanzata dal club di viale del Fante: un “provino” a Petralia Sottana per la permanenza. Una scelta che lascia l’amaro in bocca al classe 1999, “tradito e deluso, in cuor suo, dalla società alla quale aveva affidato il suo destino e nella quale è nato e cresciuto”, si scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.

“Sì, ho rifiutato di andare in ritiro in prova. Ho disputato una stagione positiva, penso che la società abbia capito che calciatore sono. Non c’è nient’altro che mi freni. Non mi aspettavo un trattamento simile, mi sono sentito preso in giro. Dopo dieci anni nel settore giovanile e, soprattutto, dopo che Foschi lo scorso anno mi aveva fatto firmare un contratto pluriennale da professionista”, ha dichiarato ai microfoni del noto quotidiano sportivo.

“L’anno scorso sono andato in prova alla Juve Under 23, ma ci stava. L’esperienza è stata formativa e costruttiva. La mia non è paura di non farcela, sono convinto delle mie possibilità e voglio poter giocare le mie carte senza pregiudizi da parte di nessuno. Poi subentra anche una questione di dignità professionale e di rispetto. Non so cosa abbia pensato Luca Ficarrotta, che si è comportato come me, di certo non mi aspettavo che finisse così. A Palermo ho fatto l’anno più bello della mia vita, una scelta che ripeterei mille volte. Spero un giorno di poterla rivivere. Giocare con questa maglia suscita emozioni indescrivibili. E non voglio che passi un messaggio sbagliato, ho letto tante notizie in merito. Per questo ho voluto parlare e chiarire la situazione, per far capire alla mia gente la verità”, ha concluso.