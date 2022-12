Palermo, la svolta in dieci giornate: solo Frosinone e Pisa hanno fatto meglio

Da penultimo alla vista playoff, sono 16 i punti raccolti negli ultimi dieci turni

"Palermo, la svolta in dieci turni. Da penultimo alla vista playoff". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nelle ultime dieci giornate di campionato i rosanero hanno conquistato sedici punti. "Dalla debacle del Liberati con la Ternana, in pratica, il Palermo sarebbe virtualmente terzo in classifica".

Soltanto due squadre hanno fatto meglio della squadra di Eugenio Corini. Il Frosinone con ventuno punti ed il Pisa di D'Angelo con venti. Per il resto, le altre sono tutte dietro, mentre l'Ascoli ha raccolto sedici punti proprio come il Palermo. "Un rendimento che ha portato il Palermo dal penultimo posto in classifica fino a 'vedere' la metà a sinistra della graduatoria, con la possibilità tutt'altro che remota di inserirsi in una lotta play-off", si legge.

Dopo un avvio di campionato tutt'altro che positivo, dunque, la risalita. Con Corini che ha cambiato il centrocampo con l'inserimento di Claudio Gomes, trasformando il 4-3-3 in un 3-5-2 ibrido. E quei sedici punti potevano essere di più. Resta il rammarico, infatti, per le sconfitte contro Cosenza e Venezia o per i rigori falliti e pali. "Quel che è certo, come Corini va dicendo da tempo, è che dalla trasferta di Terni, qualcosa è cambiato. Prima sul piano dell'atteggiamento, poi su quello tattico e infine, su quello dei risultati, che nelle ultime dieci giornate stanno dando ragione all'allenatore del Palermo", conclude il noto quotidiano.