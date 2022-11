Palermo, la spinta di Sala: pilastro per la B, esperienza al servizio di Corini

Ulteriore soluzione tattica ed esperienza al servizio della compagine rosanero, Sala rappresenta per Eugenio Corini un plus. Il recupero dell'ex Crotone, oltre a mettere a disposizione dl tecnico del Palermo un uomo in più sulla corsia di sinistra, offre ulteriori alternative di modulo al tecnico di Bagnolo Mella. L'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" evidenzia come Sala rappresenti una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico del Palermo FC, sia in fase di copertura, sia in proposizione offensiva, offrendo maggiore supporto e spinta sul binario mancino e consentendo anche maggiori soluzioni in appoggio al compagno di corsia, Francesco Di Mariano.