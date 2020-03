Palermo, la sosta può aiutare Martin: rendimento e numeri del playmaker francese…

“La sosta ai box può portare Martin al top”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ edizione Sicilia, in merito al rendimento sin qui del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, uno degli uomini copertina della compagine allenata da Rosario Pergolizzi. Nelle partite di ritorno disputate prima dello stop a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus in Italia, il playmaker francese non è certamente riuscito ad incidere come nel girone d’andata, dettando tempi e tracce alla manovra. Un calo fisiologico probabilmente, con il numero 8 rosanero che prima del giro di boa “ha avuto un rendimento che ha rasentato quasi la perfezione, risultando il giocatore più impiegato da Pergolizzi”, si legge.

Sì, sono diciassette, infatti, le gare giocate da titolare e per intero dal classe 1988, per un totale di 1507 minuti “fatti di fosforo e polmoni al servizio della squadra, conditi da geometrie di categoria superiore che hanno dato l’impressione di quanto Martin fosse solo in prestito in questo campionato”. Poi, l’involuzione, “complice anche l’astuzia degli avversari che hanno iniziato a prevedere marcature rigide su di lui”, qualche problema fisico e panchine, lasciando a più riprese il posto in campo a Juan Mauri. Su Martin, tuttavia, “ha inciso anche la lontananza della famiglia che prima della nascita del secondogenito Leonardo a gennaio ha lasciato Palermo”.

Lo stop, però, “potrebbe diventare un nuovo inizio. […] La sosta forzata per quanto in isolamento potrebbe farlo resettare e consentire di vivere un gran finale verso la promozione”, conclude la Rosea.