Palermo, la Serie B celebra Segre: “ottima prestazione nella vittoria casalinga”

Non è passata inosservata la partita di Jacopo Segre contro il Cagliari al "Renzo Barbera" valida per il diciottesimo turno di campionato. La stessa Serie B ha celebrato la rete del centrocampista ex Torino che è valsa il raddoppio del Palermo sui sardi con un perentorio colpo di testa che ha battuto Radunovic.