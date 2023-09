PALERMO, LA ROSA AL COMPLETO PER LA STAGIONE 2023/2024

Palermo che centra la quasi totalità degli obiettivi prefissati. Innesti oculati e di livello. Mix eterogeneo e ben dosato. Profili top per la categoria, in grado di elevare cifra tecnica e personalità della squadra. Puntelli funzionali al progetto tecnico nell'immediato, tasselli da incastonare al posto giusto per compattare e completare il mosaico. La parola passa al campo. Squadra di Corini che, dopo aver condotto una brillante sessione estiva di calciomercato, edizione 2023/2024, ha in dote tutti i requisiti per centrare l'obiettivo promozione in Serie A. Di seguito, la rosa del club targato City Football Group al completo, con i nuovi arrivati segnati in grassetto.