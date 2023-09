LIVE Palermo-Feralpisalò, la conferenza stampa di Corini: segui la conferenza stampa

Dopo la vittoria sul campo della Reggiana, il Palermo si appresta ad affrontare la Feralpisalò nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma sabato alle ore 18:30 allo Stadio "Renzo Barbera". In vista della gara, come di consueto, il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa: dichiarazioni live a partire dalle ore 17:30