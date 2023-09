Calciomercato Palermo, occhio al futuro: chiuso il 2002 Peda dalla SPAL. I dettagli

ll Palermo sottotraccia starebbe chiudendo per un difensore Under. Si tratterebbe del centrale Patryk Peda, 21enne di proprietà della Spal, società militante nel girone B di Lega Pro

Nell'ultimo giorno di calciomercato il Palermo targato City Football Group mira a puntellare l'organico con vista prettamente futuristica. Nelle prossime ore arriveranno le rispettive ufficialità di Damiani alla Juventus Next Gen e Mamadou Coulibaly alla formazione rosanero. Per quanto concerne il club del capoluogo siciliano che verrà, come anticipato da "La Gazzetta dello Sport" l'affare che porterà Patryk Peda dalla SPAL è in via di definizione.