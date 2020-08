Palermo, la rivincita di Palazzi: l’ex Monza nuovo volto rosanero, quanta voglia di stupire!

Il mercato del Palermo entra nel vivo.

I rosanero hanno chiuso la trattativa relativa all’acquisizione di Andrea Palazzi, ex centrocampista classe ’96 del Monza che si è già unito al gruppo nel ritiro di Petralia Sottana. Il nuovo volto del Palermo, atterrato in città, ha ultimato le ultime formalità e si è poi subito unito al gruppo per la preparazione pre-campionato. “Ad Andrea Palazzi è bastato poco per andare subito in gol durante le esercitazioni tattiche nel 6 contro 6 proposto da Boscaglia“, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Potrebbe finalmente essersi chiuso un periodo negativo della sua carriera che lo ha visto coinvolto in due brutti infortuni che lo hanno fermato per lungo tempo: la rottura del crociato del ginocchio a Pescara in Serie B nel 2017 e un’intervento alla spalla. Due momenti negativi che “gli hanno impedito di andare oltre le 5 presenze e 1 gol con la maglia del Monza, dove era arrivato a gennaio del 2019 per tentare la promozione arrivata una stagione dopo“, si legge ancora.

Il duo formato da Sagramola e Castagnini lo osservavano da diversi anni e avrebbero voluto portarlo già a Brescia proprio quando anche in quel caso l’allenatore era Boscaglia. È un giocatore le cui caratteristiche sembrano adattarsi al gioco del nuovo tecnico. “Un centrocampista dinamico, bravo negli inserimenti e nella circolazione della palla”.

