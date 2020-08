Boscaglia: “In C vogliamo essere protagonisti. Palazzi? Ecco quando potrebbe arrivare. L’identikit del nuovo attaccante…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Voglio una squadra che pensi di poter essere duttile. Il girone C è davvero complicato ma non da quest’anno, è difficile a livello ambientale con le tifoserie che sono caldissime. Ci sono piazze di grande blasone, ci sarà tanto equilibrio e credo che bisognerà avere una squadra con grande personalità e coraggio – ha spiegato il coach ex Trapani e Virtus Entella -. Mercato? Penso ad un centravanti che faccia anche creare spazi e rifinire, poi ci sono giocatori che eccedono in una caratteristica più che in un’altra. Devono saper difendere quando non abbiamo la palla e saper far gol. Palazzi? Il ragazzo lo aspettavamo a Palermo e penso che tra due giorni sarà qui a Petralia, il tempo di fare il tampone. Nella migliore delle ipotesi lo vedremo qui stasera perché a Monza ha fatto sia il sierologico che il tampone. Bari? Dobbiamo giocare per vincere le partite, è normale che il presidente dica che siamo al livello del Bari perché siamo il Palermo. Sappiamo che ci saranno avversari agguerriti e i pugliesi sono tra questi anche perché vorranno fare il salto di categoria: la nostra speranza è quella di giocarci fino alla fine i primi posti. Il campionato è lungo e faticoso, vediamo cosa accadrà. Intanto stiamo puntellando la squadra, ad oggi vogliamo essere protagonisti a prescindere dalle avversarie”.