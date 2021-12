Palermo, la rincorsa al Bari è “spezzatino”: Filippi e Mignani su due binari diversi

Durante l'attuale stagione di Serie C, il Palermo di Filippi e il Bari di Mignani hanno giocato solo quattro partite in contemporanea

"Sedici partite, solo quattro in contemporanea. La corsa alla vetta tra Bari e Palermo si corre su due binari diversi, almeno per quanto riguarda orari e calendari", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul calendario del Girone C di Serie C.