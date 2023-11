Palermo, La Repubblica: “Sfida al Cittadella per restare terzi. Mancuso bestia nera”

"Sfida al Cittadella per restare terzi. In difesa c’è Marconi". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla gara in programma alle ore 16:15 fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro gli uomini di Edoardo Gorini. Dopo la vittoria nel recupero contro il Brescia, ottenuta in seguito alle due sconfitte di fila rimediate contro Lecco e Sampdoria, "l'obiettivo diventa confermarsi e chiudere in bellezza prima della sosta recuperando tutte quelle certezze che avevano reso il Palermo grande, magari con un’altra vittoria senza reti subite [...] che permetterebbe di rimanere terzi", si legge.