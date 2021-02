Palermo, la Primavera torna in campo: i rosanero si preparano a sfida il Bisceglie

La Primavera torna a vedere la luce.

I settori giovanili di tutta Italia tornano pian piano a respirare aria nuova dopo la lunga sospensione dovuta all’emergenza Covid 19. Il Palermo esordirà nel campionato Primavera 3 nella sfida contro il Bisceglie, impegno casalingo per i ragazzi guidati da Antonino Capodicasa che alle 14.30 scenderanno in campo al “Pasqualino” di Carini.

«Una squadra quasi interamente “made in Palermo”, quella guidata da Capodicasa, – scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’ – con la maggior parte dei calciatori confermati dal vivaio della passata stagione, quella della rinascita anche del calcio giovanile a tinte rosanero. Alcuni di questi giovani hanno anche avuto modo di fare il salto in prima squadra, venendo aggregati per gli allenamenti e in diversi casi portati in panchina in occasione delle partite di campionato».